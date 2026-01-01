Рейтинг@Mail.ru
Список погибших при атаке ВСУ на Хорлы опубликуют после идентификации тел
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 01.01.2026
Список погибших при атаке ВСУ на Хорлы опубликуют после идентификации тел
Список погибших при атаке ВСУ на Хорлы опубликуют после идентификации тел - РИА Новости, 01.01.2026
Список погибших при атаке ВСУ на Хорлы опубликуют после идентификации тел
Полный список погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области будет опубликован, как только все тела будут... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
херсонская область
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Список погибших при атаке ВСУ на Хорлы опубликуют после идентификации тел

Список погибших при атаке ВСУ на Хорлы опубликуют после идентификации всех тел

Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Полный список погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области будет опубликован, как только все тела будут идентифицированы, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, тела погибших практически полностью сгорели. Сейчас идет идентификация тел.
"Когда будут известны все имена погибших и их данные, мы обязательно их опубликуем", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Зайти в атакованное ВСУ кафе было невозможно из-за пожара, заявил Сальдо
Вчера, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
