Сальдо рассказал о состоянии хозяйки кафе, атакованного ВСУ в Хорлах

Хозяйка кафе в Херсонской области была тяжело ранена, но осталась жива в результате удара дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
