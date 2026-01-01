https://ria.ru/20260101/saldo-2065940460.html
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура - РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 2 и 3 января объявлены днями траура в регионе. РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо объявил 2 и 3 января в Херсонской области днями траура