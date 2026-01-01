Рейтинг@Mail.ru
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 01.01.2026 (обновлено: 13:04 01.01.2026)
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура - РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 2 и 3 января объявлены днями траура в регионе. РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура

Сальдо объявил 2 и 3 января в Херсонской области днями траура

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 2 и 3 января объявлены днями траура в регионе.
Губернатор ранее сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Симоньян назвала виновных в атаке БПЛА на гостиницу в Хорлах садистами
