Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/saldo-2065920372.html
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо
Удар украинских БПЛА по гостинице в Хорлах подчеркивает террористическую сущность киевского режима, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:56:00+03:00
2026-01-01T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
https://ria.ru/20260101/bpla-2065919629.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо

Сальдо: удар ВСУ по гостинице в Хорлах вскрывает террористическую сущность Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Удар украинских БПЛА по гостинице в Хорлах подчеркивает террористическую сущность киевского режима, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Ночной налет ударных БПЛА боевиков ВСУ на гостиницу и кафе в Хорлах вскрывает террористическую сущность киевского режима", - сказал Сальдо.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала