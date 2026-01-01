https://ria.ru/20260101/saldo-2065920372.html
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо
Удар украинских БПЛА по гостинице в Хорлах подчеркивает террористическую сущность киевского режима, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:56:00+03:00
2026-01-01T10:56:00+03:00
2026-01-01T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
https://ria.ru/20260101/bpla-2065919629.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Удар ВСУ по Хорлам вскрывает террористическую сущность Киева, заявил Сальдо
Сальдо: удар ВСУ по гостинице в Хорлах вскрывает террористическую сущность Киева