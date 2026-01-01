https://ria.ru/20260101/saldo-2065919760.html
Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах
Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах
Удар украинских БПЛА по гостинице в Хорлах, совершенный в новогоднюю ночь, мог быть организован английскими и европейскими спецслужбами и был призван сорвать... РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах
Сальдо не исключил причастности британских спецслужб к удару по Хорлам