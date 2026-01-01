Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах

ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Удар украинских БПЛА по гостинице в Хорлах, совершенный в новогоднюю ночь, мог быть организован английскими и европейскими спецслужбами и был призван сорвать дипломатические усилия России и США, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.