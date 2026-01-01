Рейтинг@Mail.ru
Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах
10:53 01.01.2026 (обновлено: 10:54 01.01.2026)
Сальдо не исключил причастности Британии к теракту в Хорлах
Удар украинских БПЛА по гостинице в Хорлах, совершенный в новогоднюю ночь, мог быть организован английскими и европейскими спецслужбами и был призван сорвать... РИА Новости, 01.01.2026
в мире, россия, сша, владимир сальдо, херсонская область
В мире, Россия, США, Владимир Сальдо, Херсонская область
ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Удар украинских БПЛА по гостинице в Хорлах, совершенный в новогоднюю ночь, мог быть организован английскими и европейскими спецслужбами и был призван сорвать дипломатические усилия России и США, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Циничный и преступный удар по мирным жителям области, совершенный в новогоднюю ночь, очевидно был исполнен для того, чтобы сорвать все попытки России и США к дипломатическому урегулированию… Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления", - сказал Сальдо.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
В мире, Россия, США, Владимир Сальдо, Херсонская область
 
 
