Сальдо сравнил удар ВСУ по Хорлам с пожаром в одесском Доме профсоюзов

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, в результате которого погибли 24 человека и более 50 пострадали, с пожаром в одесском Доме профсоюзов.
В четверг утром губернатор сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших.
"Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.