Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сравнил удар ВСУ по Хорлам с пожаром в одесском Доме профсоюзов - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/saldo-2065914526.html
Сальдо сравнил удар ВСУ по Хорлам с пожаром в одесском Доме профсоюзов
Сальдо сравнил удар ВСУ по Хорлам с пожаром в одесском Доме профсоюзов - РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо сравнил удар ВСУ по Хорлам с пожаром в одесском Доме профсоюзов
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, в результате которого погибли 24 человека и более 50 пострадали, с... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T09:23:00+03:00
2026-01-01T09:23:00+03:00
в мире
херсонская область
одесса
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_0:314:2986:1994_1920x0_80_0_0_505ee233e1ccebeff52e9b7ef366d10e.jpg
https://ria.ru/20260101/tramp-2065895809.html
херсонская область
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988348262_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_3bbb0b4c9e1ca2412a22699984f799ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , одесса, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Одесса, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо сравнил удар ВСУ по Хорлам с пожаром в одесском Доме профсоюзов

Сальдо сравнил удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах с одесским Домом профсоюзов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, в результате которого погибли 24 человека и более 50 пострадали, с пожаром в одесском Доме профсоюзов.
В четверг утром губернатор сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. Пожар потушен, врачи борются за жизни пострадавших.
"Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком в частных разговорах
00:48
 
В миреХерсонская областьОдессаУкраинаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала