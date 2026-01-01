Рейтинг@Mail.ru
РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех маршрутах - РИА Новости, 01.01.2026
03:36 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/rzhd-2065904042.html
РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех маршрутах
РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех маршрутах - РИА Новости, 01.01.2026
РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех маршрутах
РЖД в первом квартале 2026 года запустят для пассажиров опцию посадки по биометрии на поездах из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, сообщили РИА... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T03:36:00+03:00
2026-01-01T03:36:00+03:00
РЖД запустят опцию посадки по биометрии на трех маршрутах

Посадку по биометрии запустят на поездах в Нижний Новгород, Иваново и Кострому

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Логотип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. РЖД в первом квартале 2026 года запустят для пассажиров опцию посадки по биометрии на поездах из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, сообщили РИА Новости в компании.
Там рассказали, что в настоящее время сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на трёх маршрутах: МоскваНижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома (поезда "Ласточка").
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии
25 декабря 2025, 15:03
"Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих же маршрутах в первом квартале 2026 года — после подведения результатов тестирования фокус-группой", - прокомментировали в РЖД, на каких маршрутах будет запущена опция посадки в поезд по биометрии.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в конце декабря сообщали, что сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России. Испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года.
Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому – с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.
Идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
Отмечалось, что биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг. В аппарате Григоренко добавляли, что на сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина.
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября
1 сентября 2025, 00:46
Посадка в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября
1 сентября 2025, 00:46
 
Москва, Нижний Новгород, Иваново, Дмитрий Григоренко, РЖД, Общество
 
 
