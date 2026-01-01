"Ответ — в пещерах". Какую загадку оставил самый знаменитый русский герой

Девушка у картины "Богатыри" (1898 год) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные чтят память преподобного Илии Печерского. Его нередко отождествляют с былинным богатырем. Но до сих пор неясно, идет ли речь в сказках и житиях об одном и том же человеке. Какие есть версии на этот счет — в материале РИА Новости.

Есть общие черты

История о карачаровском молодце Илье знакома каждому с детства. "И ростом он богатырь, и умом светел, и глазом зорок, только вот "ноги его не носят". А потому тридцать лет и три года "сиднем сидел".

Но как-то раз пришли "калики перехожие" — святые странники — и напоили целебной его водой. Старцы предрекли: быть Илье великим воином и "смерть ему в бою не писана". После этого, по преданию, молодец получил "силу великую". А в благодарность за чудесное исцеление выкорчевал вековые дубы и заложил на высоком берегу Оки церковь.

Получив от родителей благословение на ратные подвиги, Муромец отправился в Киев. Попал в княжескую дружину и, не зная поражений, много лет оберегал границы Руси от многочисленных врагов.

О кончине витязя говорили разное. Например: окаменел вместе с другими русскими богатырями. Или живым лег в гроб и остался там навсегда. И еще вариант: богатырь уплыл на соколе-корабле — и больше о нем никто не слышал.

Странно было бы искать в былинах достоверную информацию — это же фольклор, фантазии. Но Илья Муромец существовал на самом деле. И тому есть неоспоримое доказательство.

В пещерах Киево-Печерской лавры на табличке возле одной из рак с мощами написано: "Преподобный Илия из города Мурома". Кроме того, имеется и житие этого святого. Правда, не слишком подробное — всего несколько абзацев.

Документ свидетельствует: монах жил в Киево-Печерской обители и умер в 1188 году. А еще у него было прозвище — Чоботок (Сапожок). По преданию, инок получил его после того, как отбился от напавших на монастырь половцев одним лишь сапогом.

У героя русского эпоса и реального исторического персонажа есть общие черты. Однако что было в действительности?

Исправленному верить

Однозначного ответа у исследователей нет.

Да, в монастырских пещерах покоятся мощи Илии Муромца. Это место даже обозначено на старинных картах. Но подтверждений, что киевский монах — тот самый богатырь из былин, нет.

Молчат на этот счет и древнерусские летописи. Например, "Повесть временных лет" упоминает людей незнатного происхождения. Но о Муромце — ни слова.

Некий Илья есть в "Синасксаре". В сборнике житий, составленном на Афоне в XVI веке, это "мужественный и прославленный воин киевского князя". После многолетней службы он принял постриг и вел жизнь затворника.

При этом важно помнить: сказания и мифы были записаны сравнительно недавно — в конце XVIII — начале XIX века. А речь в них идет о событиях очень давних — относящихся к эпохе Владимира Крестителя.

Каждый сказитель — ведь былины передавали изустно — добавлял в них что-то свое. Такова фольклорная традиция.

Но и агиографический материал, жития, не отличается стопроцентной исторической достоверностью. Оно и понятно: это прежде всего назидательные — педагогические — тексты.

Информация в них крайне скудная. И зачастую с реконструкцией событий, не подтвержденной фактами, с "народной" редактурой.

Тем не менее ученые, похоже, решили загадку.

Все сходится

В 1988-м межведомственная комиссия Минздрава УССР изучила останки святого в Киево-Печерской лавре.

Экспертиза показала: они принадлежат мужчине крепкого телосложения, ростом приблизительно 180 сантиметров (для того времени — настоящий великан), возрастом 40-45 лет. Жил в XI-XII веке.

Согласно рентгеноскопии, "на ключице и ребрах покойного имеются следы сросшихся прижизненных переломов". А кроме того — множество колотых ран по всему телу.

Серьезными были две: пробитая насквозь ладонь левой руки и глубокое ранение в области сердца. Предположительно, смертельное. Вероятно, защищаясь от врагов, безоружный монах прикрыл грудь рукой, а копье пронзило руку и сердце.

А еще судмедэксперты выявили серьезные дефекты позвоночника. "В поясничном отделе — искривление вправо, множественные дополнительные отростки на позвонках, ущемлявшие нервы спинного мозга".