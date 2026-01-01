Рейтинг@Mail.ru
"Ответ — в пещерах". Какую загадку оставил самый знаменитый русский герой
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
08:00 01.01.2026
"Ответ — в пещерах". Какую загадку оставил самый знаменитый русский герой
Православные чтят память преподобного Илии Печерского. Его нередко отождествляют с былинным богатырем. Но до сих пор неясно, идет ли речь в сказках и житиях об одном и том же человеке.
аналитика - религия и мировоззрение
"Ответ — в пещерах". Какую загадку оставил самый знаменитый русский герой

Девушка у картины "Богатыри" (1898 год) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве
Девушка у картины Богатыри (1898 год) художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка у картины "Богатыри" (1898 год) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные чтят память преподобного Илии Печерского. Его нередко отождествляют с былинным богатырем. Но до сих пор неясно, идет ли речь в сказках и житиях об одном и том же человеке. Какие есть версии на этот счет — в материале РИА Новости.

Есть общие черты

История о карачаровском молодце Илье знакома каждому с детства. "И ростом он богатырь, и умом светел, и глазом зорок, только вот "ноги его не носят". А потому тридцать лет и три года "сиднем сидел".
Но как-то раз пришли "калики перехожие" — святые странники — и напоили целебной его водой. Старцы предрекли: быть Илье великим воином и "смерть ему в бою не писана". После этого, по преданию, молодец получил "силу великую". А в благодарность за чудесное исцеление выкорчевал вековые дубы и заложил на высоком берегу Оки церковь.
Крест, установленный на месте дома в селе Карачарове, где, предположительно, жил легендарный богатырь Илья Муромец
Крест, установленный на месте дома в селе Карачарове, где предположительно жил легендарный богатырь Илья Муромец
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Крест, установленный на месте дома в селе Карачарове, где, предположительно, жил легендарный богатырь Илья Муромец
Получив от родителей благословение на ратные подвиги, Муромец отправился в Киев. Попал в княжескую дружину и, не зная поражений, много лет оберегал границы Руси от многочисленных врагов.
О кончине витязя говорили разное. Например: окаменел вместе с другими русскими богатырями. Или живым лег в гроб и остался там навсегда. И еще вариант: богатырь уплыл на соколе-корабле — и больше о нем никто не слышал.
Странно было бы искать в былинах достоверную информацию — это же фольклор, фантазии. Но Илья Муромец существовал на самом деле. И тому есть неоспоримое доказательство.
В пещерах Киево-Печерской лавры на табличке возле одной из рак с мощами написано: "Преподобный Илия из города Мурома". Кроме того, имеется и житие этого святого. Правда, не слишком подробное — всего несколько абзацев.
Памятник Илье Муромцу в Муроме
Памятник Илье Муромцу в Муроме
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Памятник Илье Муромцу в Муроме
Документ свидетельствует: монах жил в Киево-Печерской обители и умер в 1188 году. А еще у него было прозвище — Чоботок (Сапожок). По преданию, инок получил его после того, как отбился от напавших на монастырь половцев одним лишь сапогом.
У героя русского эпоса и реального исторического персонажа есть общие черты. Однако что было в действительности?

Исправленному верить

Однозначного ответа у исследователей нет.
Да, в монастырских пещерах покоятся мощи Илии Муромца. Это место даже обозначено на старинных картах. Но подтверждений, что киевский монах — тот самый богатырь из былин, нет.
Кадр из фильма "Илья Муромец"
Кадр из фильма Илья Муромец
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Илья Муромец"
Молчат на этот счет и древнерусские летописи. Например, "Повесть временных лет" упоминает людей незнатного происхождения. Но о Муромце — ни слова.
Некий Илья есть в "Синасксаре". В сборнике житий, составленном на Афоне в XVI веке, это "мужественный и прославленный воин киевского князя". После многолетней службы он принял постриг и вел жизнь затворника.
При этом важно помнить: сказания и мифы были записаны сравнительно недавно — в конце XVIII — начале XIX века. А речь в них идет о событиях очень давних — относящихся к эпохе Владимира Крестителя.
Каждый сказитель — ведь былины передавали изустно — добавлял в них что-то свое. Такова фольклорная традиция.
Областная научная библиотека в Омске
Областная научная библиотека в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Областная научная библиотека в Омске
Но и агиографический материал, жития, не отличается стопроцентной исторической достоверностью. Оно и понятно: это прежде всего назидательные — педагогические — тексты.
Информация в них крайне скудная. И зачастую с реконструкцией событий, не подтвержденной фактами, с "народной" редактурой.
Тем не менее ученые, похоже, решили загадку.

Все сходится

В 1988-м межведомственная комиссия Минздрава УССР изучила останки святого в Киево-Печерской лавре.
Экспертиза показала: они принадлежат мужчине крепкого телосложения, ростом приблизительно 180 сантиметров (для того времени — настоящий великан), возрастом 40-45 лет. Жил в XI-XII веке.
Согласно рентгеноскопии, "на ключице и ребрах покойного имеются следы сросшихся прижизненных переломов". А кроме того — множество колотых ран по всему телу.
Мощи преподобного Илии Печерского
Мощи преподобного Илии Печерского
CC BY 3.0 / Adelchi /
Мощи преподобного Илии Печерского
Серьезными были две: пробитая насквозь ладонь левой руки и глубокое ранение в области сердца. Предположительно, смертельное. Вероятно, защищаясь от врагов, безоружный монах прикрыл грудь рукой, а копье пронзило руку и сердце.
А еще судмедэксперты выявили серьезные дефекты позвоночника. "В поясничном отделе — искривление вправо, множественные дополнительные отростки на позвонках, ущемлявшие нервы спинного мозга".
То есть в юности было тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата с последующим параличом ног. Это вполне согласуется с преданием об Илье Муромце, "пролежавшем тридцать лет и три года", и подтверждает, что реальный прототип у былинного богатыря все-таки был.
Памятник Ивану Грозному в Вологде
"Искали не в том месте". Куда пропала библиотека Ивана Грозного
7 декабря 2025, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
