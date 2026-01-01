Рейтинг@Mail.ru
13:27 01.01.2026
РПЦ окажет помощь пострадавшим при ударе ВСУ по Херсонской области
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
черное море
россия
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
РПЦ окажет помощь пострадавшим при ударе ВСУ по Херсонской области

РПЦ окажет духовную и гуманитарную помощь пострадавшим при атаке ВСУ на Хорлы

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Скадовская епархия Русской православной церкви окажет духовную и гуманитарную помощь пострадавшим от теракта ВСУ, сообщила пресс-служба епархии.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Епископ Скадовский и Алешкинский Филарет и священнослужители Скадовской епархии посетили лечебные учреждения, в которые были доставлены пострадавшие в результате чудовищного преступления ВСУ в поселке Хорлы. Священнослужители, монашествующие и миряне Скадовской епархии будут оказывать духовную и гуманитарную поддержку пострадавшим и их близким", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Скадовской епархии РПЦ.
Ранее в Скадовской епархии выразили соболезнования и назвали атаку ВСУ на мирных граждан в Херсонской области зверским, подлым преступлением.
Синод РПЦ образовал Скадовскую епархию в 2023 году, выделив ее из состава Херсонской. Епархия образована в административных границах левобережных районов Херсонской области: Алешкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского, Чаплынского.
