РПЦ окажет помощь пострадавшим при ударе ВСУ по Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Скадовская епархия Русской православной церкви окажет духовную и гуманитарную помощь пострадавшим от теракта ВСУ, сообщила пресс-служба епархии.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Епископ Скадовский и Алешкинский Филарет и священнослужители Скадовской епархии посетили лечебные учреждения, в которые были доставлены пострадавшие в результате чудовищного преступления ВСУ в поселке Хорлы. Священнослужители, монашествующие и миряне Скадовской епархии будут оказывать духовную и гуманитарную поддержку пострадавшим и их близким", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Скадовской епархии РПЦ.
Ранее в Скадовской епархии выразили соболезнования и назвали атаку ВСУ на мирных граждан в Херсонской области зверским, подлым преступлением.
Синод РПЦ образовал Скадовскую епархию в 2023 году, выделив ее из состава Херсонской. Епархия образована в административных границах левобережных районов Херсонской области: Алешкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского, Чаплынского.