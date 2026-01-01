РПЦ окажет помощь пострадавшим при ударе ВСУ по Херсонской области

Ранее в Скадовской епархии выразили соболезнования и назвали атаку ВСУ на мирных граждан в Херсонской области зверским, подлым преступлением.

Синод РПЦ образовал Скадовскую епархию в 2023 году, выделив ее из состава Херсонской. Епархия образована в административных границах левобережных районов Херсонской области: Алешкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского, Чаплынского.