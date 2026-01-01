РПЦ назвала атаку ВСУ на мирных жителей в Херсонской области зверством

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Атака ВСУ на мирных граждан в Херсонской области - зверское, подлое преступление, Атака ВСУ на мирных граждан в Херсонской области - зверское, подлое преступление, говорится в сообщении пресс-службы Скадовской епархии РПЦ.

"Удар по беззащитным мирным жителям является подлым преступлением против человечности. Совершить это злодеяние могли лишь те, кто потерял всякий рассудок. Верим, что совершившие это зверское преступление понесут справедливое наказание и в нынешнем веке, и в будущем", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Скадовской епархии РПЦ

Как уточнили в пресс-службе, епископ Скадовский и Алешкинский Филарет, духовенство, монашествующие и миряне Скадовской епархии выражают соболезнования.

"Молимся об упокоении погибших, о выздоровлении пострадавших и укреплении их близких", - заключили в епархии.