РПЦ назвала атаку ВСУ на мирных жителей в Херсонской области зверством

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Атака ВСУ на мирных граждан в Херсонской области - зверское, подлое преступление, говорится в сообщении пресс-службы Скадовской епархии РПЦ.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Удар по беззащитным мирным жителям является подлым преступлением против человечности. Совершить это злодеяние могли лишь те, кто потерял всякий рассудок. Верим, что совершившие это зверское преступление понесут справедливое наказание и в нынешнем веке, и в будущем", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Скадовской епархии РПЦ.
Как уточнили в пресс-службе, епископ Скадовский и Алешкинский Филарет, духовенство, монашествующие и миряне Скадовской епархии выражают соболезнования.
"Молимся об упокоении погибших, о выздоровлении пострадавших и укреплении их близких", - заключили в епархии.
Синод РПЦ образовал Скадовскую епархию в 2023 году, выделив ее из состава Херсонской. Епархия образована в административных границах левобережных районов Херсонской области: Алешкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского, Чаплынского.