Рейтинг@Mail.ru
Бывшего журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/rozysk-2065913957.html
Бывшего журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск
Бывшего журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск - РИА Новости, 01.01.2026
Бывшего журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск
Бывший российский журналист и телеведущий Евгений Киселев* (признан в РФ иноагентом) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск, говорится в... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T09:18:00+03:00
2026-01-01T09:18:00+03:00
россия
украина
евгений киселев (роснедра)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928907946_0:197:2048:1349_1920x0_80_0_0_97f43cbbe1679bf5410ddf3241bead91.jpg
https://ria.ru/20251126/sud-2057706778.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928907946_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_07f7e46cae5d7b5310b13055b10789a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, евгений киселев (роснедра), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), нтв (телеканал)
Россия, Украина, Евгений Киселев (Роснедра), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), НТВ (телеканал)
Бывшего журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск

Экс-журналист Евгений Киселев заочно арестован и объявлен в международный розыск

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЖурналист Евгений Киселев*
Журналист Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Журналист Евгений Киселев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший российский журналист и телеведущий Евгений Киселев* (признан в РФ иноагентом) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что московский суд избрал Евгению Киселеву* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Кроме того, 17 октября 2025 года он был объявлен в международный розыск, подчёркивается в материалах.
Источник, знакомый с ходом расследования дела, подтвердил РИА Новости, что речь идет об известном журналисте Евгении Киселеве*.
Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев* был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Киселев* – советский и российский, а позднее украинский телеведущий и журналист, одна из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х и бывший гендиректор телеканала НТВ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов
Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд признал приговор Быкову* законным
26 ноября 2025, 14:05
 
РоссияУкраинаЕвгений Киселев (Роснедра)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)НТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала