Бывшего журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск
россия
украина
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший российский журналист и телеведущий Евгений Киселев* (признан в РФ иноагентом) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что московский суд избрал Евгению Киселеву
* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции. Кроме того, 17 октября 2025 года он был объявлен в международный розыск, подчёркивается в материалах.
Источник, знакомый с ходом расследования дела, подтвердил РИА Новости, что речь идет об известном журналисте Евгении Киселеве*.
Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина
. В 2024 году Киселев* был внесен Росфинмониторингом
в перечень террористов и экстремистов.
Киселев* – советский и российский, а позднее украинский телеведущий и журналист, одна из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х и бывший гендиректор телеканала НТВ
.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень экстремистов и террористов