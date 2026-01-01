Бывшего журналиста Евгения Киселева* объявили в международный розыск

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший российский журналист и телеведущий Евгений Киселев* (признан в РФ иноагентом) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.