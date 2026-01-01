Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/rossijane-2065901924.html
Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению
Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению - РИА Новости, 01.01.2026
Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению
Россияне с 1 января могут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T02:34:00+03:00
2026-01-01T02:34:00+03:00
россия
максим решетников
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a925066c7569c2f9f2e0808d9d9157e0.jpg
https://ria.ru/20260101/rossija-2065894608.html
https://ria.ru/20251217/gostinitsy-2062520442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769491750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac837c226f147bb5daa11457aafa2954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим решетников, новый год, общество
Россия, Максим Решетников, Новый год, Общество
Россияне смогут заселяться в гостиницу по водительскому удостоверению

Россияне с 1 января смогут заселиться в гостиницу по водительским правам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВодительские права
Водительские права - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Водительские права. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с 1 января могут заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению.
Осенью прошлого года правительство России разрешило использовать при заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение.
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Период автопродления водительских прав истекает 1 января
00:40
Как отмечали в министерстве экономического развития, власти целенаправленно уходят от избыточных барьеров в туристической сфере.
По словам главы ведомства Максима Решетникова, в перспективе в России появится возможность заселения в гостиницы и другие коллективные средства размещения с помощью мессенджера Max.
Весной 2026 года в России также вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. В частности, новые правила разрешают отменять бронь без потерь за день до заезда; отменяют так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала; фиксируют набор бесплатных услуг и другое.
Номер в гостинице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц
17 декабря 2025, 02:45
 
РоссияМаксим РешетниковНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала