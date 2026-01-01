Рейтинг@Mail.ru
00:24 01.01.2026
Россияне с 2026 года смогут ставить в паспорте новую отметку
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с 1 января 2026 года по желанию смогут ставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра сведений о населении, которая поможет дистанционно и безопасно подтверждать личность и данные, сообщается в приказе ФНС России.
"Утвердить Порядок проставления в паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию отметки о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, сформированной в отношении гражданина Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу… Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026", - говорится в документе.
Согласно приложению к приказу, отметка будет ставиться в паспорт в виде штампа налогового органа.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте
30 ноября 2025, 02:21
 
ОбществоРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
