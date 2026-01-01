https://ria.ru/20260101/rossijane-2065893207.html
Россияне с 2026 года смогут ставить в паспорте новую отметку
Россияне с 2026 года смогут ставить в паспорте новую отметку - РИА Новости, 01.01.2026
Россияне с 2026 года смогут ставить в паспорте новую отметку
Россияне с 1 января 2026 года по желанию смогут ставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра сведений о... РИА Новости, 01.01.2026
Россияне с 2026 года смогут ставить в паспорте новую отметку
Россияне смогут по желанию ставить в паспорте отметку о записи в ИД ЕРН
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с 1 января 2026 года по желанию смогут ставить в паспорте новую отметку о номере записи единого федерального информационного регистра сведений о населении, которая поможет дистанционно и безопасно подтверждать личность и данные, сообщается в приказе ФНС России.
"Утвердить Порядок проставления в паспорте гражданина Российской Федерации по его желанию отметки о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, сформированной в отношении гражданина Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу… Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026", - говорится в документе.
Согласно приложению к приказу, отметка будет ставиться в паспорт в виде штампа налогового органа.