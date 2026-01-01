Рейтинг@Mail.ru
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2026
14:47 01.01.2026
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь
россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год
Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новый год
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нарушений общественного правопорядка в ночь на 1 января в РФ не допущено, дежурило более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. Привлекались также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных организаций. По словам Волк, в 4,8 тысячи различных праздничных мероприятий приняли участие свыше 2,1 миллиона жителей РФ.
"В результате принятых мер нарушений правопорядка в ночь на 1 января не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах народных гуляний", - написала Волк в своем Telegram-канале.
РоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
