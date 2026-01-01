https://ria.ru/20260101/rossija-2065951240.html
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2026
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь
Нарушений общественного правопорядка в ночь на 1 января в РФ не допущено, дежурило более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел, сообщила официальный... РИА Новости, 01.01.2026
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новый год
россия
МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь
МВД: нарушений общественного правопорядка в ночь на 1 января в РФ не допущено