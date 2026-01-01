В России продлили кредитные каникулы для участников СВО

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы в России продлено на 2026 год, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года.

ДНР, Закон распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии , воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины ЛНР , Херсонской и Запорожской областей , а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.

Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.