https://ria.ru/20260101/rossija-2065946570.html
В России продлили кредитные каникулы для участников СВО
В России продлили кредитные каникулы для участников СВО - РИА Новости, 01.01.2026
В России продлили кредитные каникулы для участников СВО
Право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы в России продлено на 2026 год, соответствующий закон вступил в силу с 1... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:06:00+03:00
2026-01-01T14:06:00+03:00
2026-01-01T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_0:123:3195:1920_1920x0_80_0_0_8b49713bfacd4539a742b35ac3ea7c80.jpg
https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065907320.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877595430_21:135:2572:2048_1920x0_80_0_0_8d0e4b9efab4a5f35652756f9e0a99e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В России продлили кредитные каникулы для участников СВО
В России продлили на год кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы в России продлено на 2026 год, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года.
Закон распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии
, воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины
, ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
, а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.
Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.
При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни.