В России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году.

С 1 января 2026 года цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.

К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года.

По ряду бюджетных расходов цифровой рубль можно было использовать уже в 2025 году. В декабре правительство РФ утвердило соответствующий перечень. В него вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, зарплату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов госсобственности.

При этом выплаты из бюджета можно проводить в цифровых рублях только при желании получателей.