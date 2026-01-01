Рейтинг@Mail.ru
В России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля - РИА Новости, 01.01.2026
11:06 01.01.2026
В России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:06:00+03:00
2026-01-01T11:06:00+03:00
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля

В РФ стартовало внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году.
С 1 января 2026 года цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЦБ не планирует создание мобильного приложения для цифрового рубля
5 декабря 2025, 18:13
К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года.
По ряду бюджетных расходов цифровой рубль можно было использовать уже в 2025 году. В декабре правительство РФ утвердило соответствующий перечень. В него вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, зарплату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов госсобственности.
При этом выплаты из бюджета можно проводить в цифровых рублях только при желании получателей.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Депутат рассказал, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле
30 декабря 2025, 04:48
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
