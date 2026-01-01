В торгпредстве заявили о готовности к диалогу с Ираном по водным ресурсам

ТЕГЕРАН, 1 янв - РИА Новости. Россия готова обсудить с Ираном вопрос поставки воды для пополнения иранских резервуаров, но пока таких обращений не поступало, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.