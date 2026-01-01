Рейтинг@Mail.ru
В торгпредстве заявили о готовности к диалогу с Ираном по водным ресурсам
09:30 01.01.2026
В торгпредстве заявили о готовности к диалогу с Ираном по водным ресурсам
в мире
иран
россия
персидский залив
масуд пезешкиан
в мире, иран, россия, персидский залив, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Персидский залив, Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 янв - РИА Новости. Россия готова обсудить с Ираном вопрос поставки воды для пополнения иранских резервуаров, но пока таких обращений не поступало, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
По словам Ефимова, тема водных ресурсов становится для Ирана все более чувствительной на фоне климатических изменений и затяжной засухи.
"При этом хотели бы отметить, что на данный момент официальных обращений в адрес российской стороны по вопросу экспорта воды из России в формате пополнения иранских резервуаров не поступало. При наличии соответствующего запроса мы готовы к предметному диалогу и обсуждению возможных форм сотрудничества", - сказал Ефимов.
Он добавил, что в первую очередь Иран делает ставку на собственные инфраструктурные решения, что демонстрирует, в частности, проект по перекачке воды из Персидского залива в провинцию Исфахан, который был запущен 6 декабря 2025 года.
"В перспективе тема водной безопасности может стать предметом более широкого регионального диалога, в том числе с участием стран Каспийского бассейна", - отметил Ефимов.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее назвал кризисной ситуацию с обеспечением страны водой, нехватка фиксируется во всех провинциях республики. На фоне кризиса министр энергетики страны Аббас Алиабади заявлял, что Иран обсуждает с рядом соседних государств поставки воды.
В миреИранРоссияПерсидский заливМасуд Пезешкиан
 
 
