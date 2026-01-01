Рейтинг@Mail.ru
08:20 01.01.2026
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Намибия рассмотрит возможность поставлять в РФ пиво и говядину, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.
"Сегодня я думала о том, почему мы не думаем о том, чтобы экспортировать пиво из Намибии. Это лучшее пиво в мире. Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ", - сказала дипломат.
Кроме того, посол рассказала о том, что Намибия могла бы экспортировать говядину в РФ.
"Также у нас отличная говядина. Мы могли бы экспортировать говядину и товары из говядины. У нас есть такой продукт, который называется, билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят", - рассказала она.
Мраморная говядина кобе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд
6 ноября 2025, 01:40
 
