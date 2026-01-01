Граждане Молдавии могут урегулировать положение в Росии до конца 1 января

Рейтинг@Mail.ru
01:28 01.01.2026
Граждане Молдавии могут урегулировать свое правовое положение в России до 1 января 2026 года включительно, сообщается в указе президента РФ №520, опубликованном РИА Новости, 01.01.2026
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Граждане Молдавии могут урегулировать свое правовое положение в России до 1 января 2026 года включительно, сообщается в указе президента РФ №520, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
"Граждане Республики Молдова, не урегулировавшие своего правового положения в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки", выехавшие после дня вступления в силу настоящего Указа в Республику Молдова, в том числе через территории третьих государств, и въезжающие с 1 октября 2025 г. в Российскую Федерацию из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации… до 1 января 2026 г. включительно", - говорится в документе.
Согласно документу, граждане Молдавии могут обратиться в территориальный орган МВД РФ непосредственно либо через уполномоченное МВД России и находящееся в его ведении федеральное государственное унитарное предприятие или на территории Москвы - также через организацию, уполномоченную этим субъектом РФ - в целях продления срока временного пребывания или оформления документов, подтверждающих право на временное или постоянное проживание в России.
