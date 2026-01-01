Граждане Молдавии могут урегулировать положение в Росии до конца 1 января

"Граждане Республики Молдова, не урегулировавшие своего правового положения в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки", выехавшие после дня вступления в силу настоящего Указа в Республику Молдова, в том числе через территории третьих государств, и въезжающие с 1 октября 2025 г. в Российскую Федерацию из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации… до 1 января 2026 г. включительно", - говорится в документе.