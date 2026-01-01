Рейтинг@Mail.ru
Запрет на экспорт бензина из России продлили до марта - РИА Новости, 01.01.2026
00:49 01.01.2026
Запрет на экспорт бензина из России продлили до марта
Запрет на вывоз бензина за рубеж из России продлен до марта 2026 года для всех экспортеров, на этот же срок пролонгировано эмбарго на экспорт дизельного и... РИА Новости, 01.01.2026
2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запрет на вывоз бензина за рубеж из России продлен до марта 2026 года для всех экспортеров, на этот же срок пролонгировано эмбарго на экспорт дизельного и судового топлива, а также прочих газойлей для трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Оптовые и розничные цены на бензин в России рекордными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. В свою очередь власти и бизнес прилагали усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом.
Уже в конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. Снижение цен на бензин на заправках фиксируется уже семь недель подряд.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. В октябре правительство продлило эмбарго до конца года и параллельно ввело ограничения на экспорт дизтоплива. В кабмине поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизтопливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2028 года.
