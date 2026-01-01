https://ria.ru/20260101/rossija-2065894608.html
Период автопродления водительских прав истекает 1 января
2026-01-01T00:40:00+03:00
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Период, в течение которого возможно автоматическое продление срока действия водительских удостоверений на 3 года, истекает 1 января 2026 года в России, сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
"Продлить на 3 года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.
Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщили РИА Новости, что действие водительского удостоверения, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на 3 года с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. При этом, как уточнили в МВД, порядок выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов.