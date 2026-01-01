Рейтинг@Mail.ru
Период автопродления водительских прав истекает 1 января - РИА Новости, 01.01.2026
00:40 01.01.2026
Период автопродления водительских прав истекает 1 января
Период автопродления водительских прав истекает 1 января - РИА Новости, 01.01.2026
Период автопродления водительских прав истекает 1 января
Период, в течение которого возможно автоматическое продление срока действия водительских удостоверений на 3 года, истекает 1 января 2026 года в России,... РИА Новости, 01.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
авто, россия, общество
Авто, Россия, Общество
Период автопродления водительских прав истекает 1 января

Период автопродления водительских прав на три года истекает 1 января

Выдача водительского удостоверения
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Выдача водительского удостоверения. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Период, в течение которого возможно автоматическое продление срока действия водительских удостоверений на 3 года, истекает 1 января 2026 года в России, сообщается в постановлении правительства, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
"Продлить на 3 года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.
Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщили РИА Новости, что действие водительского удостоверения, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на 3 года с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. При этом, как уточнили в МВД, порядок выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов.
