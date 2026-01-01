В России с 1 января 2026 года повысили НДС

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года повышается в России до 22% с 20%, при этом льготная ставка в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров, соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира - теперь они будут облагаться по ставке 22%.
Путин в начале декабря на совете по стратегическому развитию и национальным проектам выражал надежду, что повышение НДС будет временным решением.
С 1 января также корректируется перечень операций, которые не облагаются НДС. Так, теперь из него исключены услуги по обслуживанию банковских карт и добавлены услуги операторов инвестиционных платформ. Для туроператоров льгота по НДС продлена до конца 2030 года.
Также обсуждалась идея отменить льготу по НДС на покупку российского программного обеспечения из реестра, но Минфин России отказался от нее, и таким образом действие льготы сохраняется.
