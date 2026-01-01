В России с 1 января 2026 года повысили НДС

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2026 года повышается в России до 22% с 20%, при этом льготная ставка в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров, соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу.

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира - теперь они будут облагаться по ставке 22%.

Путин в начале декабря на совете по стратегическому развитию и национальным проектам выражал надежду, что повышение НДС будет временным решением.

С 1 января также корректируется перечень операций, которые не облагаются НДС. Так, теперь из него исключены услуги по обслуживанию банковских карт и добавлены услуги операторов инвестиционных платформ. Для туроператоров льгота по НДС продлена до конца 2030 года.