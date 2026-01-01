Дорожные знаки на одной из улиц. Архивное фото

Дорожные знаки на одной из улиц

В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обновленный ГОСТ, согласно которому вводятся несколько новых дорожных знаков и сужается размер парковочных мест, вступает в силу в России с 1 января 2026 года, сообщается в приказе Росстандарта.

В документе отмечается, что стандарт утвержден в соответствии со статьей 24 федерального закона N 162-Ф3 "О стандартизации в Российской Федерации".

"Утвердить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2024 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" с датой введения в действие 1 января 2026 г. с правом досрочного применения. Введен взамен ГОСТ Р 52290-2004", - говорится в приказе.

Согласно документу стандарта, будут введены новые дорожные знаки, в том числе такие, как вертикальный знак "Стоп-линия" - его будут устанавливать там, где по каким-то причинам невозможно поставить горизонтальный знак, "Глухие пешеходы" - будет указывать водителям, что на дороге может быть пешеход с ограничением слуха, "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" - укажет, насколько снизить скорость перед "лежачим полицейским".

Кроме того, по данным из документа, будет введен единый шрифт для дорожных знаков - на одном знаке и на одной дороге надписи на знаках (буквы, цифры, символы) должны быть выполнены одним шрифтом. Также, как отмечается в документе, способ крепления знака должен обеспечивать сохранность его лицевой поверхности при монтаже.

Помимо этого, разметка парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги станет уже на 25 сантиметров.