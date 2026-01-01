Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки - РИА Новости, 01.01.2026
00:31 01.01.2026
В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки
В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки - РИА Новости, 01.01.2026
В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки
Обновленный ГОСТ, согласно которому вводятся несколько новых дорожных знаков и сужается размер парковочных мест, вступает в силу в России с 1 января 2026 года,... РИА Новости, 01.01.2026
2026
В России с 1 января вступают в силу новые дорожные знаки

© РИА Новости / Владимир АстапковичДорожные знаки на одной из улиц
Дорожные знаки на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дорожные знаки на одной из улиц. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обновленный ГОСТ, согласно которому вводятся несколько новых дорожных знаков и сужается размер парковочных мест, вступает в силу в России с 1 января 2026 года, сообщается в приказе Росстандарта.
В документе отмечается, что стандарт утвержден в соответствии со статьей 24 федерального закона N 162-Ф3 "О стандартизации в Российской Федерации".
"Утвердить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2024 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" с датой введения в действие 1 января 2026 г. с правом досрочного применения. Введен взамен ГОСТ Р 52290-2004", - говорится в приказе.
Согласно документу стандарта, будут введены новые дорожные знаки, в том числе такие, как вертикальный знак "Стоп-линия" - его будут устанавливать там, где по каким-то причинам невозможно поставить горизонтальный знак, "Глухие пешеходы" - будет указывать водителям, что на дороге может быть пешеход с ограничением слуха, "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" - укажет, насколько снизить скорость перед "лежачим полицейским".
Кроме того, по данным из документа, будет введен единый шрифт для дорожных знаков - на одном знаке и на одной дороге надписи на знаках (буквы, цифры, символы) должны быть выполнены одним шрифтом. Также, как отмечается в документе, способ крепления знака должен обеспечивать сохранность его лицевой поверхности при монтаже.
Помимо этого, разметка парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги станет уже на 25 сантиметров.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев пояснил РИА Новости, что такие изменения направлены на снижение "визуального шума" на дорогах, аварийности и смертности в ДТП.
Заголовок открываемого материала