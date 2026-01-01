Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема и мощности двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.

Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.

Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые ввозят в Россию автомобиль самостоятельно. С 1 декабря 2025 года критерием попадания автомобиля под льготный коэффициент является ограничение мощности двигателя до 160 лошадиных сил.

Для дорожно-строительной техники утилизационный сбор с 1 января 2025 года ежегодно индексируется на 15%. При этом на некоторые виды специализированной техники - на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов соответственно.