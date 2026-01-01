Рейтинг@Mail.ru
Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января - РИА Новости, 01.01.2026
00:20 01.01.2026
Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января
Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января - РИА Новости, 01.01.2026
Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых... РИА Новости, 01.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
авто, россия, общество
Авто, Россия, Общество
Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января

В России проиндексировали утильсбор на автомобили и прицепы

Утилизация старых автомобилей
Утилизация старых автомобилей
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Утилизация старых автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2026 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема и мощности двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.
Постановление правительства РФ предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
Прототип электромобиля Lada e-Aura на специализированной выставке Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности в Экспоцентре - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей
25 декабря 2025, 18:41
Изменения в части импорта техники не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые ввозят в Россию автомобиль самостоятельно. С 1 декабря 2025 года критерием попадания автомобиля под льготный коэффициент является ограничение мощности двигателя до 160 лошадиных сил.
Для дорожно-строительной техники утилизационный сбор с 1 января 2025 года ежегодно индексируется на 15%. При этом на некоторые виды специализированной техники - на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России пока на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация. Она вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов соответственно.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
19 декабря 2025, 15:31
 
