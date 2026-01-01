В России с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц.

"Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе.