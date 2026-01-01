https://ria.ru/20260101/rossija-2065892149.html
В России с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из... РИА Новости, 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц.
"Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе.
Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубля.