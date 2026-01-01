Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум
00:06 01.01.2026
В России с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум
В России с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум - РИА Новости, 01.01.2026
В России с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из... РИА Новости, 01.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, новый год, общество
Россия, Новый год, Общество
В России с 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Размер прожиточного минимума на душу населения в России с 1 января 2026 года составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения – 20 644 рублей, следует из федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Размер прожиточного минимума на душу населения в 2025 году составлял 17 733 рубля в месяц.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Собянин утвердил прожиточный минимум для москвичей на 2026 год
Вчера, 15:29
"Установить в 2026 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рублей", - говорится в документе.
Прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей, а для детей – 18 371 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В ОП рассказали о росте МРОТ в 2026 году
Вчера, 02:22
 
