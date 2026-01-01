Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о правилах пищевого поведения в праздники - РИА Новости, 01.01.2026
03:15 01.01.2026
Роспотребнадзор рассказал о правилах пищевого поведения в праздники
Роспотребнадзор рассказал о правилах пищевого поведения в праздники
Дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3-4 часа следует придерживаться в новогодние праздники, также нужно отдавать предпочтение белкам РИА Новости, 01.01.2026
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
2026
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
Роспотребнадзор рассказал о правилах пищевого поведения в праздники

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3-4 часа следует придерживаться в новогодние праздники, также нужно отдавать предпочтение белкам – они хорошо усваиваются и насыщают организм, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Новогодние и рождественские торжества традиционно богаты разнообразием блюд, поэтому трудно не поддаться гастрономическим соблазнам и перееданию, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы оказались в такой ситуации и переедание случилось, следуйте рекомендациям: придерживайтесь дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3-4 часа. Это позволит всегда оставаться сытым", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также рекомендовали отдавать предпочтение белкам, так как они хорошо усваиваются и насыщают организм. Мясные и рыбные изделия следует запекать в духовке или готовьте на пару, а при выборе горячего мясного блюда нужно обратиться к нежирным сортам: говядине, кролику, грудке курицы или индейки.
"Жиры в рационе должны быть полезными. Таких много в рыбе, орехах, семечках, растительных маслах. Добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Они хорошо утоляют голод и помогают усвоить тяжелую пищу", - пояснили в пресс-службе.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали пить больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма. Необходимо больше двигаться в новогодние праздники, физические упражнения помогут снять дискомфорт и улучшить пищеварение.
"Во избежание пищевых отравлений необходимо учитывать сроки хранения оставшихся после праздничного застолья блюд. Заправка майонезом или другим соусом ускоряет процессы размножения микробов. Лучше сдабривать салаты непосредственно перед подачей на стол", - добавили в ведомстве.
Помимо того, во избежание проблем со здоровьем, нужно не забывать соблюдать правила гигиены. Необходимо обязательно мыть руки и продукты перед едой и приготовлением пищи. Также следует тщательно очищать ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом.
"Используйте несколько разделочных досок; зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезайте на одной доске, сырое мясо и рыбу – на другой", - подчеркнули в пресс-службе.
Общество
 
 
