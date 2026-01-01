"Росатом": новый блок КАЭС-2 позволит нарастить выработку энергии на 50%

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 позволит нарастить выработку атомной электроэнергии для нужд Курской области более чем на 50%, Новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 позволит нарастить выработку атомной электроэнергии для нужд Курской области более чем на 50%, заявил первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом", президент АО "АСЭ" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Андрей Петров.

Новый инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ установленной мощностью 1250 МВт начал работу, он был подключен к единой энергосистеме России и вышел на мощность 240 МВт в 12.05 мск 31 декабря 2025 года. На этапе энергопуска мощность энергоблока будет постепенно поднята до 35-40%, далее - длительный этап освоения мощности до 100%. Ввод энергоблока №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.

« "За сегодняшним энергопуском стоит труд десятка тысяч людей – от тех, кто заливал первый бетон в 2018 году, до инженеров, участвовавших в пусконаладочных операциях. Несмотря на внешние угрозы, каждый специалист успешно выполнял свою работу, осознавая ответственность перед командой и перед страной. Новый энергоблок позволит увеличить выработку атомной электроэнергии более чем на 50% для нужд Курской области и обеспечить устойчивую работу Объединённой энергосистемы Центра, гарантируя её энергетическую стабильность и уверенное движение вперед", – сказал Петров , слова которого приводит пресс-служба Курской АЭС

Энергетический пуск блока №1 Курской АЭС-2 происходил в присутствии руководителей электроэнергетического и инжинирингового дивизионов " Росатома ", а также ключевых подрядных организаций.

Первое включение генератора в сеть произвел начальник смены электрического цеха Валерий Якушев.

"Наш энергоблок, наконец, обрел свое предназначение, начал вырабатывать электроэнергию. Учитывая, что сможет работать до 100 лет, быть причастным к этому событию - большая честь для меня", - сказал Якушев, слова которого приведены в сообщении.

Проект "ВВЭР-ТОИ" (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный) - энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего покол ения (ВВЭ Р-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое. Проект предусматривает использование сочетания пассивных и активных систем безопасности. В том числе в состав проекта ВВЭР-ТОИ входит устройство локализации расплава активной зоны (УЛР) - уникальная российская технология, которая обеспечивает гарантированное управление безопасностью энергоблока.

Курская АЭС является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Доля Курской атомной станции в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет 35%. Она обеспечивает электроэнергией более 90% промышленных предприятий Курской области.

Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 – 19,5 миллиардов киловатт-часов. Всего на Курской АЭС-2 предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблокам Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20%.