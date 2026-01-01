https://ria.ru/20260101/roboty-2065903607.html
Первый ГОСТ для внедрения промроботов вступил в силу
технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу.
Стандарты в этой сфере упростят взаимодействие производителей и интеграторов при разработке совместимых решений, сократив время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей. Это поспособствует появлению на предприятиях смешанных парков роботов - с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят избежать трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений, отсутствием единых протоколов и закрепленных понятий.
Минпромторг РФ
в декабре сообщал, что документы разрабатывались совместно с техническим комитетом по стандартизации "Робототехника" и подкомитетом "Промышленная робототехника" при поддержке Минпромторга, Росстандарта
и института стандартизации. Стандарты описывают единую информационную модель - общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System), что позволяет унифицировать "язык общения" роботов и систем управления.