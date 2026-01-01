Первый ГОСТ для внедрения промроботов вступил в силу

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Первый в России ГОСТ для внедрения промышленных роботов на предприятиях вступил в силу.

Стандарты в этой сфере упростят взаимодействие производителей и интеграторов при разработке совместимых решений, сократив время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей. Это поспособствует появлению на предприятиях смешанных парков роботов - с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят избежать трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений, отсутствием единых протоколов и закрепленных понятий.