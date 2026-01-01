Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 01.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Российская группировка войск нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской Области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
