Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Российская группировка войск нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, Российская группировка войск нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской Области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики.