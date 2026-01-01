https://ria.ru/20260101/rf-2065929072.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости.
Российская группировка войск нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили
в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской Области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.