https://ria.ru/20260101/rezhim-2065926636.html
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
В Пензенской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.01.2026
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:55:00+03:00
2026-01-01T11:55:00+03:00
2026-01-01T11:55:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d6e345aff8ef947a9901f1294061709b.jpg
https://ria.ru/20260101/pvo-2065910779.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_7340fc6bf4562a2388e8e28e760e5742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, безопасность
Пензенская область, Олег Мельниченко, Безопасность
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Глава Пензенской области сообщил об отмене беспилотной опасности