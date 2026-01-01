https://ria.ru/20260101/rezhim-2065911617.html
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 01.01.2026
