Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы - РИА Новости, 01.01.2026
02:49 01.01.2026 (обновлено: 14:35 01.01.2026)
Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы
Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы - РИА Новости, 01.01.2026
Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы
Ребенку на новогодних каникулах необходимо дать расслабиться, а также в разумном количестве планировать для него интересные детские мероприятия, рассказала РИА... РИА Новости, 01.01.2026
общество
россия
новый год
россия
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы

РИА Новости: психолог посоветовала дать ребенку расслабиться на каникулах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди встречают Новый год в Москве
Люди встречают Новый год в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди встречают Новый год в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ребенку на новогодних каникулах необходимо дать расслабиться, а также в разумном количестве планировать для него интересные детские мероприятия, рассказала РИА Новости психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Ольга Симич.
"На каникулах можно немного расслабиться, позволить ребенку ложиться и вставать немного позже, чем обычно, но отклонение не должно превышать одного часа. Помните, что для легковозбудимых и чувствительных детей лучше сохранять привычный режим", — рассказала Симич.
Она отметила, что режим важен не только для сна, но и для общего самочувствия ребенка. Если его нарушить слишком сильно, это может привести к плохому настроению, капризам или даже агрессии.
"Необходимо, чтобы родители совместно с детьми обсудили, какие мероприятия интересны всей семье. Но нужно избегать перегрузки ребенка событиями, когда в один день запланирован поход на каток, в театр, музей и еще к кому-нибудь в гости", — сообщила специалист.
Психолог отметила, что нужно учитывать мнение ребенка при планировании праздников. Это покажет ему, что он важен и что от его участия зависит, каким будет этот период для всей семьи.
По ее словам, сложности с увлечением детей в новогодние праздники могут возникнуть, если они предпочитают проводить время за компьютером.
"Рекомендуется обратить внимание на то, что именно привлекает ребенка в виртуальной реальности, и понять, что он получает от игр, чего ему не хватает в реальной жизни. Постарайтесь заинтересоваться игрой ребенка. Возможно, он откроет вам что-то новое и интересное. Важно наладить диалог и искренне поинтересоваться его увлечениями", — заключила Симич.
ОбществоРоссияНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала