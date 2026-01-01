Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ребенку на новогодних каникулах необходимо дать расслабиться, а также в разумном количестве планировать для него интересные детские мероприятия, рассказала РИА Новости психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Ольга Симич.

"На каникулах можно немного расслабиться, позволить ребенку ложиться и вставать немного позже, чем обычно, но отклонение не должно превышать одного часа. Помните, что для легковозбудимых и чувствительных детей лучше сохранять привычный режим", — рассказала Симич.

Она отметила, что режим важен не только для сна, но и для общего самочувствия ребенка. Если его нарушить слишком сильно, это может привести к плохому настроению, капризам или даже агрессии.

"Необходимо, чтобы родители совместно с детьми обсудили, какие мероприятия интересны всей семье. Но нужно избегать перегрузки ребенка событиями, когда в один день запланирован поход на каток, в театр, музей и еще к кому-нибудь в гости", — сообщила специалист.

Психолог отметила, что нужно учитывать мнение ребенка при планировании праздников. Это покажет ему, что он важен и что от его участия зависит, каким будет этот период для всей семьи.

По ее словам, сложности с увлечением детей в новогодние праздники могут возникнуть, если они предпочитают проводить время за компьютером.