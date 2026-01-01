https://ria.ru/20260101/razvozhai-2065927124.html
Целью удара ВСУ по Хорлам было сжечь мирных людей, заявил Развожаев
Киевский режим, нанося удар по Херсонской области, намеревался сжечь максимальное число мирных людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.01.2026
