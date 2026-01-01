Рейтинг@Mail.ru
Целью удара ВСУ по Хорлам было сжечь мирных людей, заявил Развожаев - РИА Новости, 01.01.2026
12:04 01.01.2026
Целью удара ВСУ по Хорлам было сжечь мирных людей, заявил Развожаев
в мире, херсонская область , севастополь, михаил развожаев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Херсонская область , Севастополь, Михаил Развожаев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Целью удара ВСУ по Хорлам было сжечь мирных людей, заявил Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Киевский режим, нанося удар по Херсонской области, намеревался сжечь максимальное число мирных людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
"Укротеррористы напали на мирных людей, которые встречали Новый год — практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. То есть задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной — сжечь как можно больше мирных людей… Это циничное и чудовищное преступление", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Он от имени всех севастопольцев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
11:36
11:36
 
