https://ria.ru/20260101/ranenye-2065955616.html
Сальдо рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ на гостиницу в Хорлах
Сальдо рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ на гостиницу в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ на гостиницу в Хорлах
Среди раненных при атаках ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области есть тяжелые пациенты, в больницах остаются 19 человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:15:00+03:00
2026-01-01T15:15:00+03:00
2026-01-01T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
черное море
светлана петренко
россия
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925589_0:64:868:552_1920x0_80_0_0_0f2205fbd95fc031fa5d5132956694d1.jpg
https://ria.ru/20260101/udar-2065916603.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925589_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_e8227a894fdb8319a17fd555de9345bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, черное море, светлана петренко, россия, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Черное море, Светлана Петренко, Россия, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ на гостиницу в Хорлах
Среди раненных при ударе по гостинице в Херсонской области есть тяжелые пациенты