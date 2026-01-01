https://ria.ru/20260101/pvo-2065982122.html
Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Средства ПВО сбили 21 летевший на Москву украинский БПЛА