ПВО уничтожила беспилотники, летящие на Москву
ПВО уничтожила беспилотники, летящие на Москву - РИА Новости, 01.01.2026
ПВО уничтожила беспилотники, летящие на Москву
Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
ПВО уничтожила беспилотники, летящие на Москву
Силы ПВО уничтожили беспилотники, летящие на Москву