ПВО за ночь уничтожила 168 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 01.01.2026 (обновлено: 08:17 01.01.2026)
ПВО за ночь уничтожила 168 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 168 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 168 дронов ВСУ над несколькими российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
2026-01-01T07:27:00+03:00
2026-01-01T08:17:00+03:00
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2026
ПВО за ночь уничтожила 168 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 168 украинских беспилотников

Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 168 дронов ВСУ над несколькими российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Украинский военнослужащий
"Последняя капля": на Западе высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
06:29
Российские бойцы сбили 61 БПЛА в Брянской области, 25 — в Краснодарском крае, 24 — над Азовским морем, 23 — в Тульской области и 16 — над Крымом.
Еще 12 дронов поразили над Московским регионом, девять из которых летели на столицу, а также семь — над Калужской областью.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
