ПВО за ночь уничтожила 168 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 168 дронов ВСУ над несколькими российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.01.2026
