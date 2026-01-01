https://ria.ru/20260101/pvo-2065905737.html
Силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в Тульской области
ПВО с 23.00 до 4.00 уничтожила в Тульской области 23 украинских беспилотника, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.01.2026
