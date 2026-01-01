Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку еще двух БПЛА, летевших на Москву
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 01.01.2026
Силы ПВО отразили атаку еще двух БПЛА, летевших на Москву
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака ещё двух БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в мессенджере МАХ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
