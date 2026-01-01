https://ria.ru/20260101/pvo-2065903773.html
Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 01.01.2026
Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T03:20:00+03:00
2026-01-01T03:20:00+03:00
2026-01-01T03:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву