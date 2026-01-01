https://ria.ru/20260101/pvo-2065902998.html
Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА, летевший к Москве
Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА, летевший к Москве
Система ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА, летевший к Москве
