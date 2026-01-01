https://ria.ru/20260101/pvo-2065902859.html
Средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву
Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
