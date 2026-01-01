https://ria.ru/20260101/pvo-2065893347.html
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России - РИА Новости, 01.01.2026
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России
ПВО за декабрь поразила 6503 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны. РИА Новости, 01.01.2026
россия
Новости
ru-RU
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России
