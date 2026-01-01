Рейтинг@Mail.ru
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 01.01.2026 (обновлено: 00:50 01.01.2026)
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
пво вс россии
беспилотники
россия
безопасность, россия, пво вс россии, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ПВО ВС России, Беспилотники
ПВО за месяц сбила 6503 дрона над территорией России

РИА Новости: за декабрь над Россией сбили 6503 украинских беспилотника

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. ПВО за декабрь поразила 6503 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны.
Наибольшее количество дронов уничтожили 15 и 25 декабря — 545 и 472 единицы соответственно.
Подавляющее количество атак БПЛА произошло в европейской части страны.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
