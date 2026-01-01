Рейтинг@Mail.ru
"Наказать Путина". На Западе внезапно высказались о переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 01.01.2026
"Наказать Путина". На Западе внезапно высказались о переговорах по Украине
Противники мирного урегулирования по Украине пытаются убедить США в необходимости наказать российского лидера Владимира Путина за якобы отказ от переговоров,... РИА Новости, 01.01.2026
Эпископос назвал ложь об отказе России от переговоров по Украине циничной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Противники мирного урегулирования по Украине пытаются убедить США в необходимости наказать российского лидера Владимира Путина за якобы отказ от переговоров, что говорит о их бесстыдстве, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм", — написал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.
Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
