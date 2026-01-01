МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Противники мирного урегулирования по Украине пытаются убедить США в необходимости наказать российского лидера Владимира Путина за якобы отказ от переговоров, что говорит о их бесстыдстве, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.
Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
