21:17 01.01.2026
Путин продлил разрешение не учитывать голоса "недружественных" акционеров
Путин продлил разрешение не учитывать голоса "недружественных" акционеров
Путин продлил разрешение не учитывать голоса "недружественных" акционеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2026 года - разрешение некоторым российским компаниям не учитывать голоса акционеров и членов советов директоров из "недружественных" стран при принятии решений, следует из указа президента.
Президент России в январе 2023 года подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Срок действия указа был затем продлен дважды. При этом в феврале 2025 года специальный порядок также распространили еще на ряд компаний, в том числе на все организации в новых российских регионах.
Сейчас разрешение продлено еще на год.
"Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2026 г.", - говорится в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин поручил утвердить список компаний, ушедших из России
19 апреля 2025, 13:04
 
