Путин продлил разрешение не учитывать голоса "недружественных" акционеров

"Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2026 г.", - говорится в документе.