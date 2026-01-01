Рейтинг@Mail.ru
Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 01.01.2026 (обновлено: 22:28 01.01.2026)
Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области
Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области
Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в регионе после атаки украинских беспилотников, сообщил... РИА Новости, 01.01.2026
Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в регионе после атаки украинских беспилотников, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях", — сказал он.

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Установлены личности семи погибших:
  • Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г. р.
  • Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г. р.
  • Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г. р.
  • Островская Анна Алексеевна, 1999 г. р.
  • Боган Сергей Владимирович, 1970 г. р.
  • Волошко Михаил Викторович, 1983 г. р.
  • Клим Дарья Сергеевна, 2008 г. р.
Информация о погибших и их имена будут появляться на сайте администрации региона по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел.

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
По словам Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО. Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставили пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставили пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
Сегодня днем ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
