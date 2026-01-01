Сальдо доложил Путину о ситуации в Херсонской области

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в регионе после атаки украинских беспилотников, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

« "Глава региона проинформировал главу государства о следственных действиях", — сказал он.

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области © Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

Установлены личности семи погибших:

Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г. р.

Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г. р.

Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г. р.

Островская Анна Алексеевна, 1999 г. р.

Боган Сергей Владимирович, 1970 г. р.

Волошко Михаил Викторович, 1983 г. р.

Клим Дарья Сергеевна, 2008 г. р.

Информация о погибших и их имена будут появляться на сайте администрации региона по мере продвижения работы следственной группы и опознания тел.

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.

По словам Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО . Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.

Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.

Сегодня днем ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.