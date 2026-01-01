Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил коллектив музея-заповедника "Кижи" с 60-летием
16:12 01.01.2026
Путин поздравил коллектив музея-заповедника "Кижи" с 60-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив музея-заповедника "Кижи" с 60-летием, отметив важность достойного создания командой комплекса содержательных
Путин поздравил коллектив музея-заповедника "Кижи" с 60-летием

Архитектурный ансамбль острова Кижи
Архитектурный ансамбль острова Кижи. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив музея-заповедника "Кижи" с 60-летием, отметив важность достойного создания командой комплекса содержательных просветительских и творческих проектов.
"Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 60-летием создания государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи"... Важно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции, воплощаете в жизнь содержательные образовательные, просветительские, творческие, выставочные проекты, которые вызывают неизменный интерес у многочисленных посетителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что Древние Кижи известны на весь мир бесценными шедеврами деревянного зодчества и неповторимой по красоте природой Русского Севера. Коллектив по праву может гордиться несколькими поколениями своих предшественников, которые кропотливым, подвижническим трудом внесли значимый вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, проделали большую работу по формированию уникальных коллекций икон, произведений декоративно-прикладного искусства, археологических и этнографических находок, добавил президент.
Рождественская звезда на фоне дома-двора А.Ф. Пухова из деревни Большой Халуй (1812 г.) - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Как оказаться в русской сказке: десять музеев, которые нужно посетить зимой
24 декабря 2024, 09:35
 
КультураРоссияВладимир ПутинКижи (музей-заповедник)
 
 
