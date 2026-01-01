МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Недавняя террористическая атака киевского режима на резиденцию президента России могла привести к тяжелым последствиям, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Неважно, была ли это Украина, Великобритания или любая другая страна НАТО. Нападение на резиденцию Путина было опасным, безответственным и могло спровоцировать ядерную войну. Весь Запад несет ответственность, когда происходят подобные нападения на глав государств. <...> Россия имеет полное право принимать любые меры, которые сочтет целесообразными, в соответствии с международным правом", — заявил он.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.