Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира"
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира" - РИА Новости, 01.01.2026
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли в "Монополию" в сгенерированной нейросетью рекламе игры на официальном сайте "Детского мира"
2026-01-01T08:55:00+03:00
2026-01-01T08:55:00+03:00
2026-01-01T09:23:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
россия
в мире
россия
дональд трамп, владимир путин, россия, в мире
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира"
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в сгенерированной ИИ рекламе "Детского мира"