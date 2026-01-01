Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира"
08:55 01.01.2026
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира"
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира" - РИА Новости, 01.01.2026
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли в "Монополию" в сгенерированной нейросетью рекламе игры на официальном сайте "Детского мира",... РИА Новости, 01.01.2026
дональд трамп, владимир путин, россия, в мире
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в рекламе "Детского мира"

Путин и Трамп сыграли в "Монополию" в сгенерированной ИИ рекламе "Детского мира"

Реклама игры "Монополия"
Реклама игры Монополия
Детский мир / изображение сгенерировано ИИ
Реклама игры "Монополия"
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли в "Монополию" в сгенерированной нейросетью рекламе игры на официальном сайте "Детского мира", выяснило РИА Новости.
В сгенерированном изображении президенты сидят на веранде и играют в настольную игру Monopoly ("Монополия"). На картинке лидеры в хорошем настроении, Трамп улыбается и наблюдает за ходом Путина.
Изображение размещено на официальном сайте "Детского мира", где можно заказать игру. На самой упаковке "Монополии" изображений лидеров нет.
Президент США Дональд Трамп
Трамп пошутил, что не хочет разорять гостей новогодней вечеринки
06:10
 
Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, В мире
 
 
