01.01.2026

На Западе назвали встречу Путина и Трампа важнейшим событием 2025 года
01:35 01.01.2026
На Западе назвали встречу Путина и Трампа важнейшим событием 2025 года
На Западе назвали встречу Путина и Трампа важнейшим событием 2025 года - РИА Новости, 01.01.2026
На Западе назвали встречу Путина и Трампа важнейшим событием 2025 года
Среди всех событий года саммит лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа стал одним из наиболее важных, пишет итальянская газета Corriere della...
в мире
россия
сша
дональд трамп
аляска
владимир путин
россия
сша
аляска
На Западе назвали встречу Путина и Трампа важнейшим событием 2025 года

Corriere della Sera: саммит Путина и Трампа на Аляске стал главным событием года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Среди всех событий года саммит лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа стал одним из наиболее важных, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
«
"Владимир Путин уже одержал победу, когда 15 августа в Анкоридже, на Аляске, спустился по трапу Ил-26, впервые за почти десятилетие ступив на американскую землю. Дональд Трамп приготовил для него встречу близкого друга", — отмечается в статье.
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Полная капитуляция": журналист высказался о звонке Трампа Путину
29 декабря 2025, 02:11
Значение события, по словам авторов материала, связано в первую очередь с восстановлением уважения Соединенных Штатов к фигуре Владимира Путина и роли России на международной арене.
В августе на Аляске прошли переговоры президентов России и США. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп уважает Путина больше, чем Зеленского, считает эксперт из США
30 декабря 2025, 17:46
 
